富士山で何があったのでしょうか。当時の山頂付近の様子が分かってきました。なぜ、富士山の山頂火口付近で3人の遺体が別々に発見されたのでしょうか。3人のうち山から下ろされた1人は、行方不明になっていた東京・日野市の芝田渉さん（53）だったことが27日に確認されました。芝田さんが富士山に向かったのは21日夜です。その当時、富士山はどんな様子だったのでしょうか。認定NPO法人富士山測候所を活用する会土器屋由