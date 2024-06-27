滋賀県の病院で入院患者の人工呼吸器を外して死なせたとして殺人罪で服役した後、再審無罪が確定した元看護助手の西山美香さん（44）が国と県に賠償を求めた訴訟の本人尋問が27日、大津地裁であった。西山さんは取り調べを担当した警察官に好意を抱いていたとし、呼吸器外しを自白したことについて「もう一度、警察官に近付いてほしいと思った」と説明した。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件西山さんは懲役12年が確定して