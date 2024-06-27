お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が２５日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン０」にゲスト出演。パーソナリティーのあのについて熱く語り、あのが号泣する事態となった。番組中盤、粗品は「きょうしゃべりたいことメモってきたんよ」と切り出すと、「過小評価されてるな」と語りかけた。粗品はあのの音楽活動、演技、バラエティー番組での実力などを高く評価した上で、「まだまだやな。皆さんが見ているあの