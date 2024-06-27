「え？あれってもしかして……」──人目を引く上下白のコーディネートで、羽田空港第3ターミナルを歩く美男美女。2人ともサングラスをつけ帽子をかぶっているが、あふれ出るオーラは抑えられず、時折振り返って見る空港利用客の姿も。今年3月に結婚を発表したNEWSの小山慶一郎（40）とAAAの宇野実彩子（37）だ。【写真】空港で多くの二度見が発生した白コーデ姿の小山と宇野。サングラスでも隠しきれない圧巻のオーラ6月19日