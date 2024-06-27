八甲田山系にある青森市郊外の山中で80代女性がクマに襲われて死亡した事案を受け、青森県は出没警報を発令して警戒を呼びかけている。市は27日、八甲田山系の山中で起きたクマによる死亡事故を受けて、環境省や林野庁、県、県猟友会など関係者による会議を開き、入山規制をする方向で合意した。【写真まとめ】クマがすぐそこに…有効な防御姿勢は県内のクマ出没件数は過去最多だった2023年（1133件）を上回るペースで推移。安