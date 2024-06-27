三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の株主総会が27日、東京都内で開かれ、傘下の銀行など3社が顧客情報を違法に共有したなどとして金融庁から業務改善命令を受けたことについて、経営陣が謝罪した。今後、役員の減給を含む処分を検討する。3社は三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券。株主総会の冒頭、MUFGの亀沢宏規社長は「株主様にご迷惑、ご心配をおかけしており、深くおわ