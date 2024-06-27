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W杯アジア最終予選のグループ分け 森保ジャパンのC組が死の組と話題に

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 27日、サッカーの26年W杯アジア最終予選組み合わせ抽選が実施された
  • FIFAランク17位の日本はサウジアラビアなどと同じC組になることが決定
  • ネット上では「日本は死の組か...」「死の組やん」などの声が上がった
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