Atsuko Aoyama［東京２７日ロイター］ - アイシンは２７日、３３８６万２５００株の普通株売り出しを決議したと発表した。デンソー、豊田自動織機、トヨタ自動車が保有株を放出する。売り出し株数はデンソーと豊田自動織機が１２９６万４９００株、トヨタが７９３万２７００株。売り出し価格は７月８―１０日に決定する。トヨタの売却株式数はオーバーアロットメントによる売り出し上限の５０７万９３００株を合わせると、１３