全18チームが参加するFIFAワールドカップ2026アジア最終予選。27日にマレーシアで組み合わせ抽選会が行われ、8大会連続のワールドカップ出場を目指す日本はグループCに入りました。6チームずつ3グループに分かれ、ホーム＆アウェーのリーグ戦（全10試合）。各グループの上位2チームはワールドカップ出場が決定、グループの3位と4位に入った場合はアジア・プレーオフに回ることになります。本大会の出場チーム拡大により、アジアの