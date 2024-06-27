部屋干しをする機会が多くなり、洗濯物が乾きづらい梅雨時。必要な衣類が乾いていなくて当日に慌ててドライヤーで乾かした経験はありませんか？ 梅雨ではなくても我が家では、今日必要な洗濯物が乾いてない！ と朝の忙しい時間に子どもに言われることが時々あり、そのセリフを聞くたびに白目をむきそうになります。そんな時に役立つものを3COINSで発見！ ドライヤーでの急速乾燥を効率よくおこなえる、いざという時に便利な神アイ