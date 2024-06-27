テレビ朝日の朝の看板番組である『グッド！モーニング』。昨年10月、出演するアナウンサー2人の“泥酔ハグ騒動”をNEWSポストセブンが報じたことで世間の大きな注目を集めることとなった。芸能関係者が言う。【写真】深夜の路上、森千晴アナの肩から前に手を回した佐々木一真アナ。他、手足を絡めてアスファルト上に寝る森アナと佐々木アナ、タイトデニム姿の森アナ、「尻キック」「寝技」も「佐々木一真アナ（26）とフリーの森