歌手でタレントのデーモン閣下が26日に自身のアメブロを更新。がんの他にも見つかった疾患を治療したことを報告した。【映像】デーモン閣下と公式サイトのコメント同日に早期のがんが見つかり手術を受けたことを公式サイトを通じて公表したデーモン閣下は、この日「何度目かの『改造手術』であった」と切り出し「驚いた諸君も多いであろうが、ビックリすることはない」とコメント。「いまや日本人の2人に1人はがんにり患する時