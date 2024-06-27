ジメジメして暑いこの時期。細菌性食中毒は６月から夏にかけ急増します。危険な“弁当おかず”は何があるのでしょうか？弁当を作るときの注意点を、専門家に聞きます。【写真を見る】弁当のおにぎり「ラップで握ったまま」はNG？ブロッコリーにも注意！食中毒対策を専門家＆管理栄養士がW解説【ひるおび】「高温・多湿で細菌が増殖する条件が整っている」食中毒には「細菌性」「ウイルス性」「動物性自然毒」「寄生虫」などがあり