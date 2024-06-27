ドジャース大谷翔平選手が27日、自身のInstagramで愛犬との一コマを投稿しました。今季ドジャースに移籍し、シーズン折り返しを2試合連続の先頭打者ホームランで彩った大谷選手。「First 81 games down」とシーズン折り返しに触れ、動画と写真を投稿しました。動画には、豪快なホームランシーンや盗塁、仲間から祝福のひまわりの種や水をかけられる様子など大谷選手の活躍がまとめられています。また写真には、本拠地開幕戦の際