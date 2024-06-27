ニュージャージー州に居住する韓国系の２０代の男がオンラインゲームで恨みを抱き、１４００キロ離れたフロリダ州まで行って相手をハンマーで襲った疑いで警察に捕まった。２５日（現地時間）のニューヨークポストなどによると、米ニュージャージー州に住むエドワード・カン容疑者は２級殺人未遂容疑で２３日、警察に捕まった。ニュージャージー州に暮らすカン容疑者は多人数同時参加型オンライン（ＭＭＯ）ゲーム「アーキエイジ（