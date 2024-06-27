楽天モバイルは、プラチナバンドと呼ばれる、携帯電話がつながりやすい電波の帯域を使ったサービスをきょうから始めると発表しました。赤字が続く携帯事業の黒字化を目指します。楽天モバイル三木谷浩史会長「これによってさらに電波が強くなる。一般的にやるよりコストを抑えた形で、プラチナバンドの展開ができていく」長年“つながりにくさ”が指摘されてきた楽天モバイルですが、きょうからプラチナバンドのサービスをユーザ