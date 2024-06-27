フジテレビ系「ぽかぽか」（月曜〜金曜・午前１１時５０分）が２７日に放送され、お笑いトリオ「ハナコ」菊田竜大の妻で、お笑いコンビ「ハルカラ」の和泉杏が「生放送中に美容整形！」と題した企画に出演した。２人は２０１９年に結婚し、現在は４歳になる娘を育児中。和泉は疲れて見える目の周りのくぼみ、たるんだ頬、小さく丸まったアゴを改善したいとリクエストした。番組開始から約１時間半後、整形が終了したことを伝