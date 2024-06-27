米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２６）が、早ければ今月中にホークスへ電撃トレードされる可能性が出てきた。レイカーズはＪ・Ｊ・レディック新監督が就任し、いよいよ来季に向けて補強計画を本格化させようとしている。そうした中で?意中の恋人?へのアプローチが進展しているようだ。米ＮＢＡ専門メディア「フェイダウェー・ワールド」は「レディックのような新人ヘッドコーチの下で優勝を争えなければ、