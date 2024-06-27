ファッションブランド『AMERI』のディレクターを務める実業家の黒石奈央子氏（37）が26日、自身のスレッズを更新。人生初のネット詐欺被害に遭い、被害届を出したことを明かした。黒石氏は「人生で初めてネット詐欺に遭いました」と告白。「とあるアートポスターを購入しようと思いネットで検索。初めてのサイトで購入。発注完了メールで振り込み先が来ました」と流れを説明した。「その後決心しているとの連絡が。返金しま