かつて毎日エナジードリンクを飲み、酷いときは「1日1リットル」に及んでいた筆者が「飲み過ぎの危険性」をお伝えします（筆者撮影）前回の記事「リゲインもほぼ消滅『栄養ドリンク』衰退の背景若者の心を掴んだエナドリとの"決定的な差"」では、日本において栄養ドリンク市場が縮小した背景に、エナジードリンクの拡大、とくにマーケティング戦略の勝利があったことを解説した。後編では、かつて毎日エナジードリンクを飲み、酷