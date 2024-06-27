韓国のソウル近郊で23人が死亡した火災が起きた工場について、消防が3か月前に行った検査の際に「火災があれば人的被害が憂慮される」と警告していたことがわかりました。今月24日に23人が死亡した工場火災では、リチウム電池が発火して有毒ガスが発生することで、多くの作業員が犠牲になったとみられています。韓国メディアによりますと、この工場にはリチウム電池に対応した専用の消火設備などが設置されていなかったということ