若者の“オーバードーズ”が問題となっている東京・歌舞伎町の“トー横”エリアで活動する男が、許可無く販売目的で大量に薬を所持した疑いで逮捕されました。山下裕史容疑者（39）は2023年、自宅でせき止め薬などを1000錠余りを無許可で貯蔵した疑いなどが持たれています。警視庁によりますと、山下容疑者は“トー横”エリアに集まる若者らに“ヒロ”と呼ばれ、オーバードーズに使用するせき止め薬や緊急避妊薬を常に所持し、若者