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谷原章介、フジと大谷翔平の関係に「オフィシャルなものを報じる分には…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 27日の「めざまし8」は、大谷翔平が3冠王を射程圏内に捉えていると伝えた
  • 谷原章介はフジと大谷の関係を聞かれ、映像などはオフィシャルだからと言及
  • 「オフシャルのものを報じる分には何も問題ないんじゃないですか」と語った
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