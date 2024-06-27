◇MLB メッツ - ヤンキース(日本時間27日、シティ・フィールド)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が第30号2ランHRを放ち、今季メジャー最速で30号に到達しました。試合は7点ビハインドの6回、ノーアウト1塁で第3打席を迎えたジャッジ選手は、追い込まれてからの4球目130キロのスライダーを完璧にとらえると、打球はレフトスタンドに吸い込まれる第30号2ランHRとなりました。これでメジャー最速の30号をマーク。打点もメジャー首