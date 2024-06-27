ロシアの軍人がドローン攻撃を受けて負傷した戦友を銃で射殺する場面が入った映像が公開された。米ビジネスインサイダーは２５日（現地時間）、「ロシア軍が負傷した同僚を射殺したのは、ロシア軍隊内部に蔓延した『残忍な文化』を浮き彫りにするものだと戦争専門家らが分析した」と報じた。このメディアが言及した問題の事件は、２３日にあるテレグラムチャンネルに掲載された映像にそのまま出てくる。この映像によると、数人のロ