中国で８歳女児を残酷に殺害した容疑をもたれている１０代少年に対する裁判が始まり、未成年凶悪犯罪者なども死刑に処すことができるようにするべきだという世論が高まっている。２６日、米国ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）や中国メディアによると、女児殺害容疑がもたれている少年に対する１回目の裁判がこの日甘粛省隴西県の裁判所で開かれた。少年は２０２２年９月２５日甘粛省定西市通渭県のある村で事前に準備しておいた