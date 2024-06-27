湿度が高い今の時期も気をつけたい熱中症、アメリカの医学誌に報告された研究では、扇風機が熱中症のリスクである可能性が示唆されています（写真：nonnomunomu／PIXTA）日本各地で梅雨入りが宣言され、沖縄では6月20日に梅雨が明けた。夏は目の前だ。昨夏は、1898年の統計開始以来、最も暑い夏だった。エルニーニョ現象収束で猛暑に6〜8月の気温は、過去30年間（1991〜2020年）の平均より1.76℃高く、それまで最高だった2010年を