湿度が高い今の時期も気をつけたい熱中症アメリカの医学誌に報告された研究では、扇風機熱中症のリスクである可能性が示唆されています（写真：nonnomunomu／PIXTA）日本各地で梅雨入りが宣言され、沖縄では6月20日に梅雨が明けた。夏は目の前だ。昨夏は、1898年の統計開始以来、最も暑い夏だった。エルニーニョ現象収束で猛暑に6〜8月の気温は、過去30年間（1991〜2020年）の平均より1.76℃高く、それまで最高だった2010年を