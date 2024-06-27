テレビから姿を消して久しいとんねるず石橋貴明（62才）が、久々にホームグラウンドで爪痕を残した。22日に放送された『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）が、平均世帯視聴率7.7％（ビデオリサーチ。関東）、平均個人視聴率4.8％をマーク。しっかり存在感を示した。【写真】石橋貴明を後押し？盟友とも言える社長のスーツ姿石橋が地上波レギュラーを失ったのは2021年のこと。『とんねるずのみなさんのおか