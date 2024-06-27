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霜降り明星・せいや、下半身露出騒動を巡り週刊誌直撃の真相を明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 霜降り明星せいやが26日の番組で、Zoomでの下半身露出騒動を振り返った
  • 当時、帰宅時に自動販売機で飲み物を買おうとしたら記者たちに囲まれたそう
  • モザイクなしの自身の写真を見せられ、「あ〜俺のです」と答えたと明かした
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