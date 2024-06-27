釜山（プサン）のある飲食店でウジのわいたチキンの丸揚げ（トンダク）を客に販売したといういわゆる「ウジチキン」問題に対して、該当の店主は「話にならない」と悔しさを訴えた。釜山沙下区（サハク）の飲食店事業主Ａさんは２６日、韓国日報を通じて「私たちは新鮮な鶏を買い付けて毎日揚げているが、ウジがあるというのは話にならない」と立場を明らかにした。Ａさんは「２４時間営業をしているが毎朝鶏を揚げている。通常は当