札幌市保健所は２６日、市内の５０歳代男性が、マダニにかまれて発症する「ダニ媒介脳炎」に感染したと発表した。２０１８年５月以来、６年ぶりの感染確認で、国内６例目（いずれも北海道内）。男性は意識障害があり、入院中だという。発表によると、男性は５月中旬、山菜採りに出かけた道央エリアでダニに脚をかまれた。同月２３日に発熱や脚のしびれなどの症状が出たことから医療機関を受診。道立衛生研究所の検査で陽性と判