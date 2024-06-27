26日、ボリビア・ラパス中心部にある政府の建物の外に集まった軍関係者（AP＝共同）【サンパウロ共同】南米ボリビアで26日、政府所在地ラパスにある大統領府に軍の兵士らが突入した。アルセ大統領が「クーデターの試みに直面している」と緊急声明を発表後、数時間で軍は撤退した。クーデターを画策したが、未遂に終わったとみられる。ロイター通信などが伝えた。これまでのところ死傷者は伝えられていない。ボリビアでは2025年