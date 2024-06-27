』のファンが困惑している。というのは、6月17日の誕生日、二宮和也（41）が個人のオフィシャルファンクラブ（FC）を立ち上げたからだ。『オフィスにのホールディングス』は年会費5500円（税込）で、デジタル会報誌やスペシャルイベント、限定生配信を楽しめる特典が付いてくる。また事務所の公式サイトから月額400円の"トーク"を定期購入すれば、オリジナルメッセージや写真、動画を楽しめるという。有村架純&キンプリ&#3