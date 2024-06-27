世界で知能指数（ＩＱ）が最も高い国は日本という調査結果が公表された。韓国は５位を占めた。２５日（現地時間）、フィンランドの知能テスト機関「ウィクトコム（Ｗｉｑｔｃｏｍ）」は１０９カ国のＩＱテストの結果を土台にした「２０２４年版世界で最も知的な国」ランキングを発表した。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が主管するこの試験は各国満１５歳以上の学生の教育水準を評価する。読解、数学、科学能力を評価する試験で構