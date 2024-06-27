新NISAや日経平均の上昇を受けて株式投資を始める人が増加中だ。しかし、そんな“株ビギナー”たちからは早くも「損をした」「やらなきゃよかった」といった声が続出する事態に……。初心者がやりがちな失敗する思考パターンを知り、勝ち組投資家を目指せ！◆新NISAで投資デビューした人、早くも後悔!?日経平均が一時4万円台になるなど、年初から高騰を続けてきた日本株。足元では3万8000円台で揉み合う展開になっているが、ここま