JR新宿駅の交番近くで警察官が倒れているのが見つかり、警視庁は、路上生活者の女が刺したとみて、事情を聞いています。27日午前5時15分ごろ、JR新宿駅の西口交番近くで通りかかった女性から「警察官が倒れています」と届け出がありました。交番の警察官が現場に駆けつけると、50代の男性警察官が倒れていて、近くには手に血がついた路上生活者の女がいたということです。男性警察官は、腹部に刺し傷を負っていますが、命に別条は