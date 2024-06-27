26日、デジタル庁の職員・清水歩容疑者（34）がタクシーの料金を支払わず現行犯逮捕されました。タクシー運転手110番通報「お客さんから暴行を受けている」清水容疑者は自宅にタクシーで帰る際、8700円を支払わないままタクシーを降りて逃走。警視庁によると、「君に払う金はない」と言い、さらに追いかけてきた運転手の顔を複数回殴りかかったということです。清水容疑者は、当時仕事帰りに酒を飲み泥酔状態でした。「