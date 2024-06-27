競売で落札された「ハリー・ポッターと賢者の石」の初版に使われた表紙絵の原画（サザビーズ提供、共同）【ニューヨーク共同】世界的ベストセラー小説「ハリー・ポッター」シリーズの第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」の初版に使われた表紙絵の原画がニューヨークで競売にかけられ、190万ドル（約3億円）で落札された。主催したサザビーズによると、シリーズ関連の品で過去最高の落札額。初版は1997年に発売され、駅で汽車