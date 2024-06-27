靖国神社の「放尿男」動画を目にしたとき、「この男、どこかで見たような」と感じたものの、中国の抗日戦争映画でほぼステレオタイプ化した「ちょび髭日本兵」そっくりだからかな？と、皮肉な気分にもなった。日本のメディアが気づいて騒ぎ出す前の、中国SNSに流れ始めたときのことである。それが「鉄頭」だという書き込みを目にしたとき、あっと思った。確かに鉄頭だ。筆者は昨年夏に彼が大騒ぎを引き起こしたとき、その様子を伝