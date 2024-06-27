「クマ被害増加の背景」5月、秋田県鹿角市で警察官2人を含む3人がクマに襲われ、死傷したという報道がされた。秋田県内では、去年、クマによる人身被害の数が70件にものぼっており、今回の事故を受けて、クマ被害には見舞金の支給を検討していると県議会が発表した。全国的に見ても増加するクマ被害や目撃例。その背景に山や里山の生態系に変化が生じている事情があるという。「これまでクマが怖いと言っても、ほとんどが北海道で