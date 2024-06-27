東京・北区で住宅5棟が全焼する火事があり、82歳の男が放火の現行犯で逮捕されました。北区十条仲原で26日午後9時頃、住宅5棟が全焼する火事があった。警視庁は住宅に住む鈴木弘通容疑者（82）を放火の現行犯で逮捕しました。鈴木容疑者は「火をつけた」と認め、「2階に住む夫婦とトラブルになった」と話しているということです。