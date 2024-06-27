「バチェロレッテ・ジャパン」は、一人の独身女性が多数の男性の中から未来の結婚相手を見つけ出す大人気恋愛リアリティ番組。シーズン3でバチェロレッテに抜擢されたのは、東京大学で航空宇宙工学を専攻したのち、経済産業省に入省したというハイキャリアの持ち主・武井亜樹さん。クールな人かと思いきや、恋愛に対してはピュア。旅を通して考えた「真実の愛」について伺いました。恋愛リアリティ番組は見たことがなかった――亜