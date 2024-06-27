人生100年時代。平均寿命が上がり続けている現代の日本では、そう遠くない未来に100歳まで生きることも当たり前になっているだろう。そんな時代にいつまで現役を続けられるのか？どんな老後の過ごし方が幸せなのか？医療はどこまで発展しているのか？ノーベル賞学者と永世名人。1962年生まれの同い年の二人が、60代からの生き方や「死」について縦横に語り合った『還暦から始まる』（山中伸弥・谷川浩司著）より抜粋して、「老化研