今夏のパリ五輪男子バレーボールの1次リーグ組み分け抽選が26日（日本時間27日）、ポーランドで行われ、世界ランク2位の日本はC組で米国、アルゼンチン、ドイツと対戦することが決まった。米国はリオ五輪銅メダルで、22、23年ネーションズリーグ準優勝の強豪。また、ドイツには14年世界選手権3位で、現在開催中のネーションズリーグでは3−2と苦戦した。一方、アルゼンチンは東京五輪銅メダルながら、現在開催中のネーションズ