子役時代“まいんちゃん”として人気を博した福原遥「『A子ちゃんが女優さんやるなら、私もやる！』って言いだしたんです（笑）」（A子さん）“女優さん”どころの騒ぎではない。いまや“国民的女優”として絶大な人気を誇るのは、福原遥だ。「子役時代には『まいんちゃん』として、NHKの子ども向け番組『クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！』で主役を務め、人気者になりました。以来『ピチレモン』の専属モデルや声優業を経て