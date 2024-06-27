大阪市内の歩道を「電動スーツケース」に乗って無免許で走行したとして、大阪府警福島署は２６日までに、道交法違反（無免許運転）の疑いで中国籍の３０代女性を書類送検した。署によると、電動スーツケースを巡る同法違反容疑での摘発は全国初という。女性は「乗り物と思っておらず、免許が必要とも思わなかった」と否認している。女性が中国のサイトで購入した電動スーツケースの最高時速は１３キロ。３つの車輪が付いており