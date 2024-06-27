ブラック企業には、入社した人にしかわからない闇がある。愛知県の40代前半の男性（サービス・販売・外食）はかつて、名古屋に本社がある飲食チェーンで新店舗のオープニングスタッフとして働いていた。そこでの働き方は常軌を逸するものだった。「朝の9時から夜中の26時まで働かされて休憩は30分が2回ほど」朝9時から深夜2時まで17時間の勤務時間で、休憩はたったの1時間とは無茶苦茶だ。しかも残業代は、驚きの理由から支払われ