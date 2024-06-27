自民党麻生派の河野太郎デジタル相（６１）が秋の党総裁選に立候補する意向を固め、周辺に伝えた。複数の関係者が明らかにした。麻生派を率いる麻生副総裁は２０２１年の前回総裁選以降、岸田首相を支持する立場を維持しており、河野氏の出馬には慎重な考えとされる。河野氏は２６日夜、麻生氏と東京都内で会食しており、出馬の意欲を伝え、理解を求めたとみられる。河野氏は同派の動向などの政治情勢を見極め、最終判断する