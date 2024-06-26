「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（47）が、26日、X（旧ツイッター）を更新。お笑いタレント有吉弘行（50）がXを通じて一部週刊誌による“盗撮”に対し、抗議したことについて言及した。有吉の一部週刊誌への抗議を伝える投稿を引用し「日本は取材の自由とやらで、個人のプライバシーを暴くマスコミはやったもの勝ち」と切り出した。続けて「結果、知名度のある人は海外在住を選んだりする」と記述。