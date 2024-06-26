TPCマーケティングリサーチは、女性の毛穴ケアの実態と今後のニーズについて調査を実施、その結果を発表した。今回、女性の毛穴ケアに関する意識・美容行動の実態を探るべく、「現在スキンケアおよびメイクアップを週1回以上行っており、化粧品（スキンケア・メイクアップ）で毛穴に関する肌悩みの対策をしている15〜69歳の女性1133人」を対象にアンケート調査を実施した（調査実査日：5月9日）。その結果、調査対象者である「化粧